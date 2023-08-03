Метеорологи объяснили "гриб" в небе над Липецком

Огромный "гриб" в небе над Липецком, фото которого накануне заполонило социальные сети, объяснили метеорологи. Замначальника липецкого Гидрометцентра Ирина Попова рассказала РИА Новости, что это кучево-дождевое облако с наковальней.

© Vk.com/lipetskayaoblast

По ее словам, мы часто встречаемся с такими облаками. Они видны в хорошую погоду, но незаметны в составе атмосферного фронта. В данном случае липчане наблюдали редкое явление – кучево-дождевое облако было единым и очень большим.

Тем временем в Казани подобное метеорологическое явление напугало жителей: люди стали говорить о том, что облако похоже на "ядерный гриб".

Однако в министерстве экологии и природных ресурсов опровергли эти домыслы, объяснив, что подобное метеорологическое явление - следствие движения теплого и холодного воздуха.