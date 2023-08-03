Метеорологи объяснили "гриб" в небе над Липецком
Огромный "гриб" в небе над Липецком, фото которого накануне заполонило социальные сети, объяснили метеорологи. Замначальника липецкого Гидрометцентра Ирина Попова рассказала РИА Новости, что это кучево-дождевое облако с наковальней.
По ее словам, мы часто встречаемся с такими облаками. Они видны в хорошую погоду, но незаметны в составе атмосферного фронта. В данном случае липчане наблюдали редкое явление – кучево-дождевое облако было единым и очень большим.
Тем временем в Казани подобное метеорологическое явление напугало жителей: люди стали говорить о том, что облако похоже на "ядерный гриб".
Однако в министерстве экологии и природных ресурсов опровергли эти домыслы, объяснив, что подобное метеорологическое явление - следствие движения теплого и холодного воздуха.
Теплый воздух легче холодного, и когда он поднимается в верхние слои атмосферы, то "пробивает термоклин". В холодных слоях атмосферы водяные пары конденсируются, и уже в виде дождя или града начинают падать, образуя похожее по форме на гриб облако.