В МХТ имени Чехова прокомментировали смерть Мирошниченко

МХТ им. Чехова: Ирина Мирошниченко - пример служения сцене и публике
В МХТ им. Чехова подтвердили смерть народной артистки Ирины Мирошниченко. В официальном аккаунте знаменитого театра, в котором актриса прослужила полвека, отметили, что "буквально на днях поздравляли ее с 81-м днем рождения, а когда она внезапно попала в больницу, надеялись, что многочисленные пожелания здоровья возымеют силу". К сожалению, звезды не стало 3 августа в одной из московских больниц.
"Для многих поколений зрителей Ирина Мирошниченко была любимой актрисой, "звездой" экрана и сцены, эталоном женственности и красоты. Для нас же, ее коллег, Ирина Петровна еще и пример служения сцене и публике, образец верности Художественному театру и просто родной человек", - говорится в сообщении театра.
Там также напомнили, что в труппу театра она вступила в 1965 году сразу по окончании Школы-студии МХАТ, а ее первыми партнерами и учителями были великие мхатовские "старики" (достаточно вспомнить легендарное "Соло для часов с боем"), чьи уроки она пронесла через всю жизнь.
"Можно долго перечислять ее роли (особняком - чеховских героинь), вспоминать знаковые спектакли и кинокартины, но все это и так уже навеки в истории. Больнее всего сейчас от того, что не стало человека, который был очень любим, объединял собою многие поколения мхатовцев, болел за театр всей душой, считал его своим домом, был с нами и в горе, и в радости", - отмечают в МХТ.
О дате и месте прощания с народной артисткой будет известно позднее.