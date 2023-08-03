В МХТ имени Чехова прокомментировали смерть Мирошниченко

"Можно долго перечислять ее роли (особняком - чеховских героинь), вспоминать знаковые спектакли и кинокартины, но все это и так уже навеки в истории. Больнее всего сейчас от того, что не стало человека, который был очень любим, объединял собою многие поколения мхатовцев, болел за театр всей душой, считал его своим домом, был с нами и в горе, и в радости", - отмечают в МХТ.