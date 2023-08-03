Роспотребнадзор признал 66 пляжей Подмосковья безопасными для купания

«На территории Московской области в настоящий момент 66 зон отдыха получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, используемого для рекреационных целей», – говорится в сообщении.

Купаться разрешено в бухте пляжа «Рублево», около парка «Липовая роща» в Красногорске, на пляжах «Мистраль» и «Лечищево» на Истринском водохранилище. Полный список опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.