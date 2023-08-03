Роспотребнадзор признал 66 пляжей Подмосковья безопасными для купания
В Московской области 66 зон отдыха признаны безопасными для купания, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
«На территории Московской области в настоящий момент 66 зон отдыха получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, используемого для рекреационных целей», – говорится в сообщении.
Купаться разрешено в бухте пляжа «Рублево», около парка «Липовая роща» в Красногорске, на пляжах «Мистраль» и «Лечищево» на Истринском водохранилище. Полный список опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе в период с 3 по 7 августа ожидается сильная жара с температурой выше 30 градусов.