Суд в Москве приговорил к колонии украинца за контрабанду продукции военного назначения

Суд в Москве приговорил украинца, собиравшегося за вознаграждение передать Киеву оборудование для самолета Су-27, к трём годам колонии общего режима.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Москве и Московской области.

«За совершение преступления... Касюкевичусу И.А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в спецслужбе.

Уточняется, что Касюкевичус в 2021 году собирался незаконно приобрести оборудование (блок управления и связи БУС-3), которое используется в самолётах Су-27, для его вывоза на Украину.