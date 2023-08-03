В первом российском регионе запретили склонять женщин к абортам

В Мордовии запретили пропаганду абортов среди женщин, сообщается в принятом Государственным собранием законе, опубликованном на сайте законодательного органа республики. Кроме того, за склонение к прерыванию беременности предложили ввести административную ответственность.

По новому закону склонением к прерыванию беременности считается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана. В то же время информирование медиками о наличии медицинских показаний к абортам не является пропагандой. За склонение к абортам предлагается ввести штрафы, для россиян они составят 5–10 тысяч рублей, для иностранцев — 10–20 тысяч, для должностных лиц — 25–50 тысяч, а для юридических лиц — 100–200 тысяч.