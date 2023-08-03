В первом российском регионе запретили склонять женщин к абортам
В Мордовии запретили пропаганду абортов среди женщин, сообщается в принятом Государственным собранием законе, опубликованном на сайте законодательного органа республики. Кроме того, за склонение к прерыванию беременности предложили ввести административную ответственность.
Дополнить Закон Республики Мордовия от 15 июня 2015 года № 38-3 «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия» статьей 10 «Пропаганда искусственного прерывания беременности и склонение к искусственному прерыванию беременности», — говорится в тексте документа.
По новому закону склонением к прерыванию беременности считается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана. В то же время информирование медиками о наличии медицинских показаний к абортам не является пропагандой. За склонение к абортам предлагается ввести штрафы, для россиян они составят 5–10 тысяч рублей, для иностранцев — 10–20 тысяч, для должностных лиц — 25–50 тысяч, а для юридических лиц — 100–200 тысяч.
Ранее Министерство здравоохранения РФ предложило внести используемые для прерывания беременности препараты мизопростол и мифепристон в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов. Авторы документа отмечают, что прием этих препаратов без посещения медицинского учреждения несет большой риск для жизни женщин.