«Госуслуги» стали отображать купленные железнодорожные билеты

Железнодорожные билеты, которые были куплены по российскому паспорту, теперь можно найти в разделе «Документы» на портале «Госуслуги».

Для того, чтобы посмотреть купленные железнодорожные билеты, необходимо перейти в раздел «Документы - QR-коды документов». При этом билет появится в разделе автоматически, независимо от того, был ли он приобретен онлайн или через кассу.

«Если вы покупали билеты на взрослых — данные билетов можно найти в их личных кабинетах «Госуслуг». Билеты на детей, которым оформляется отдельное место, можно увидеть только на сайте или в приложении, где вы покупали билеты, или на электронной почте», - уточняется в разделе «Помощь» на сайте «Госуслуг».

При этом билеты на детей до 5 лет, оформленные отдельным заказом на одно место со взрослым, будут отображены в соответствующем разделе на портале.