В России сложился дефицит дальнобойщиков

В России сложился острый дефицит водителей-дальнобойщиков. Об этом в интервью Вадим Филатов.

По оценкам ПЭК, российским транспортным компаниям не хватает около 60 000 водителей, дефицит в самой компании составляет около 5 процентов от штатной численности водителей большегрузов.

Филатов рассказал, что в отрасли наблюдается «катастрофическая нехватка» водителей грузовиков массой свыше 3,5 т (категория Е). По итогам сводного опроса крупнейших компаний отрасли за пять лет дефицит вырос с 15 до 21 процентов.

Как объяснил Филатов, после распада СССР сократилось количество автошкол, которые готовят водителей грузовых автомобилей, профессию исключили из системы среднего специального образования, ее престиж снизился. Молодежь все реже садится за руль грузовика из-за условий труда, поскольку водитель проводит в рейсе большую часть месяца, вдали от семьи и близких.

Проблему с нехваткой водителей большегрузов подтвердили изданию и в других крупных транспортно-логистических компаниях.

Ранее сообщалось, что в настоящее время на российском рынке наблюдается нехватка SMM-специалистов. Этот фактор привел к годовому росту зарплат таких работников на 24 процента, что выше зарплат других востребованных специалистов, включая финансистов, юристов, врачей и экономистов.