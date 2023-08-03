Жителей Казани напугал «ядерный гриб»

Однако поводов для беспокойства нет. Метеорологическое явление по форме похожее на «гриб» после ядерного взрыва по сути является обычным кучево-дождевым облаком, которое ещё называют «наковальня». Облако упирается в стратосферу на высоте примерно 12 км от земли, а поскольку дальше расти оно не может, то растекается и принимает такую причудливую форму. Такие облака признак господства в атмосфере восходящих потоков при высокой влажности воздуха.