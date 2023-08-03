Почти треть опрошенных россиян откладывают на будущую пенсию

Около 30% россиян делают накопления на будущую пенсию, еще 26% - пока не копят, но намерены начать. Такие результаты показал имеющийся в распоряжении ТАСС опрос, который был проведен банком "Открытие" и одноименным негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

Так, 16% опрошенных уже откладывают деньги на будущую пенсию в течение трех и более лет. Еще 13% стали делать пенсионные накопления недавно - один-два года назад. В общей сложности 29% россиян откладывают деньги на будущую пенсию (в Московском регионе этот показатель выше - 38%). 26% пока не копят деньги на пенсию, но намерены начать. 45% не откладывают деньги на старость. Из них 26% из-за отсутствия финансовых возможностей, еще 19% не видят необходимости в таких сбережениях.

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Кроме того, 30% россиян готовы участвовать в новой программе долгосрочных сбережений для граждан, которая должна заработать с 1 января 2024 года. При этом 46% респондентов затрудняются сказать о своих планах по поводу этой программы. Готовность к участию в ней выразили 30% (скорее да - 22%, точно да - 8%). Больше всего желающих - в Москве и Московской области (38%), меньше всего - в Северо-Западном федеральном округе (25%). Около четверти респондентов (24%) не хотят участвовать в этой программе.

Отвечая на вопрос о том, что могло бы стать мотивацией к участию в программе долгосрочных сбережений (можно было давать более одного варианта ответа), 42% респондентов назвали безопасность накоплений за счет их страхования государством, 36% - повышение уровня своего дохода для возможности откладывать деньги, 35% - гарантированную доходность не ниже текущей инфляции, 32% - более стабильную обстановку в стране и российской экономике, 30% - прозрачную ежегодную отчетность об инвестициях, 26% - постоянное софинансирование от государства или работодателя.

В рамках программы государство будет частично софинансировать личные накопления. В полной мере этими накоплениями можно будет воспользоваться через 15 лет, женщинам по достижении 55 лет, мужчинам - 60 лет.