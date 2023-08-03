Минцифры предложило отсрочки от армии для IT-сотрудников без высшего образования

Министерство цифрового развития РФ предлагает предоставлять отсрочку от военной службы сотрудникам IT-компаний со средним профильным образованием. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо, обращенное Государственной Думе.

Сейчас право на отсрочку имеют только специалисты IT-компаний с государственной аккредитацией. Работники должны иметь высшее образование.

Депутат Яна Лантратова предлагает ввести для специалистов IT со средним образованием специальный квалификационный экзамен, который уравнял бы их с сотрудниками, имеющими высшее образование.

Министерство цифрового развития допустило реализацию этой инициативы. Там напомнили, что еще в июне вице-премьер Денис Мантуров получил письмо с похожим предложением — предоставить отсрочки от службы сотрудников технологических компаний со средним профильным образование.

Как подчеркнули в ведомстве, подобные просьбы поступают от крупных игроков отрасли регулярно, так как специалистов на рынке не хватает.