Роскомнадзор прокомментировал сообщения о запрете продаж гаджетов Apple в РФ

В России не планируется введение запрета на продажу устройств Apple, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Ранее российские СМИ опубликовали информацию о возможном запрете техники корпорации Apple по результатам исследований гаджетов, которые проводят специалисты подведомственного Роскомнадзору ЦМУ ССОП.

Журналисты агентства попросили пресс-службу ведомства прокомментировать публикации изданий и сообщить, действительно ли планируется введение ограничительных мер против корпорации.

«Нет, [не планируется]», - подчеркнули в пресс-службе.