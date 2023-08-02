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Роскомнадзор прокомментировал сообщения о запрете продаж гаджетов Apple в РФ

В России не планируется введение запрета на продажу устройств Apple, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о запрете продаж гаджетов Apple в РФ
© globallookpress.com

Ранее российские СМИ опубликовали информацию о возможном запрете техники корпорации Apple по результатам исследований гаджетов, которые проводят специалисты подведомственного Роскомнадзору ЦМУ ССОП.

Журналисты агентства попросили пресс-службу ведомства прокомментировать публикации изданий и сообщить, действительно ли планируется введение ограничительных мер против корпорации.

«Нет, [не планируется]», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что россиянам не запретят пользоваться гаджетами Apple. Он отметил, что такой вопрос не стоит на повестке.

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