Облако в виде "ядерного гриба" заметили над Казанью
Жители Казани заметили облако, похожее на ядерный гриб. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Горожане стали активно делиться записью в социальных сетях. На кадрах заметно облако, которое снизу напоминает трубу и расширяется ближе к верху. Стремящаяся в небо часть достаточно крупная. Эта форма, по мнению местных жителей, схожа с ядерным грибом.
На данный момент неизвестно, чем вызвано такое событие. Многие горожане напуганы этим явлением.
Газета.Ru: главные новости