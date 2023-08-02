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Облако в виде "ядерного гриба" заметили над Казанью

Жители Казани заметили облако, похожее на ядерный гриб. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Горожане стали активно делиться записью в социальных сетях. На кадрах заметно облако, которое снизу напоминает трубу и расширяется ближе к верху. Стремящаяся в небо часть достаточно крупная. Эта форма, по мнению местных жителей, схожа с ядерным грибом.

На данный момент неизвестно, чем вызвано такое событие. Многие горожане напуганы этим явлением.

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