Жители Казани заметили облако, похожее на ядерный гриб. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Горожане стали активно делиться записью в социальных сетях. На кадрах заметно облако, которое снизу напоминает трубу и расширяется ближе к верху. Стремящаяся в небо часть достаточно крупная. Эта форма, по мнению местных жителей, схожа с ядерным грибом.