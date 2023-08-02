Случай заболевания лихорадкой Западного Нила подтвержден в России

В управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии заявили, что первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила выявлен на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам главы регионального отделения ведомства Жирослана Пагова, случай заболевания был выявлен около недели назад. Он добавил, что специалисты из Волгограда мониторили ситуацию в республике, а также отправили на исследование кровь лихорадочных больных, и среди них оказалась данная больная, которая лежала в больнице.

Лагов подчеркнул, что специалисты выяснили, что еще четыре жителя региона уже переболели лихорадкой Западного Нила. По его словам, это новая болезнь для республики, но ничего страшного в этом нет.

До этого Роспотребнадзор сообщил, что в Ростовской области зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в городе Волгодонске.

Заражение ЛЗН также может происходить в домах с затопленными подвалами, в которых размножаются комары. Кроме того, переносчиками заболевания могут быть пернатые, которые обитают у воды, уточнили в Роспотребнадзоре.