Случай заболевания лихорадкой Западного Нила подтвержден в России

В управлении Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии заявили, что первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила выявлен на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы регионального отделения ведомства Жирослана Пагова, случай заболевания был выявлен около недели назад. Он добавил, что специалисты из Волгограда мониторили ситуацию в республике, а также отправили на исследование кровь лихорадочных больных, и среди них оказалась данная больная, которая лежала в больнице.
Лагов подчеркнул, что специалисты выяснили, что еще четыре жителя региона уже переболели лихорадкой Западного Нила. По его словам, это новая болезнь для республики, но ничего страшного в этом нет.
До этого Роспотребнадзор сообщил, что в Ростовской области зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила в городе Волгодонске.
Заражение ЛЗН также может происходить в домах с затопленными подвалами, в которых размножаются комары. Кроме того, переносчиками заболевания могут быть пернатые, которые обитают у воды, уточнили в Роспотребнадзоре.
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