В Роскомнадзоре объяснили причину проверки iPhone

Роскомнадзор проведет проверку гаджетов Apple, чтобы обеспечить безопасность доступа граждан к цифровым сервисам в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объяснение пресс-службы ведомства.

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«ЦМУ ССОП ГРЧЦ (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования — прим. «Ленты.ру») проводит исследования работы протоколов и устройств в целях устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Роскомнадзоре также объяснили, что применение и развитие информационных технологий связано с сетевыми протоколами передачи данных. Сейчас, по информации ведомства, многие из таких протоколов являются иностранными разработками.

«В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевые протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов», — передает ТАСС слова Роскомнадзора.

Ранее подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» провел закупку iPhone и iPad с целью проверки их защищенности. Как сообщает представитель центра, закупку проводили, чтобы исследовать используемые протоколы «в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет».