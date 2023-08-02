В Роскомнадзоре объяснили причину проверки iPhone
Роскомнадзор проведет проверку гаджетов Apple, чтобы обеспечить безопасность доступа граждан к цифровым сервисам в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объяснение пресс-службы ведомства.
«ЦМУ ССОП ГРЧЦ (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования — прим. «Ленты.ру») проводит исследования работы протоколов и устройств в целях устойчивого и безопасного доступа к российским цифровым сервисам», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
В Роскомнадзоре также объяснили, что применение и развитие информационных технологий связано с сетевыми протоколами передачи данных. Сейчас, по информации ведомства, многие из таких протоколов являются иностранными разработками.
«В основе интернет-сервисов цифровой экономики страны должны быть базовые сетевые протоколы, программные библиотеки их реализующие, гарантирующие целостность, устойчивость и безопасность как данных и информации, так и самих сервисов», — передает ТАСС слова Роскомнадзора.
Ранее подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» провел закупку iPhone и iPad с целью проверки их защищенности. Как сообщает представитель центра, закупку проводили, чтобы исследовать используемые протоколы «в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет».
1 августа глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предупредил россиян, что запрещать использование iPhone не планируется. Политик назвал проверку гаджетов необходимой мерой, добавив, что невозможно гарантировать безопасность хранения данных, уходящих на зарубежные серверы.