В Керченском проливе ограничили движение судов и летательных аппаратов
Движение судов и летательных аппаратов в Керченском проливе было ограничено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Уточняется, что движение было ограничено для надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов. Исключение составляют суда, которые двигаются в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным маршрутам через Керченский пролив транзитом, а также в порты Керченского пролива.
«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе ограниченном береговой чертой <…> за исключением судов, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в керченском проливе», – сказано в сообщении российского военного ведомства.
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