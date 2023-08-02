В Крыму начали работу школьные ярмарки
В Крыму заработали школьные ярмарки. Посетители могут приобрести канцелярские принадлежности, рюкзаки, а также школьную форму, за покупку которой многодетные семьи могут получить компенсацию.
Об этом сообщает «Крым 24».
Компенсация предусмотрена для многодетных семей с низким уровнем дохода. Документы принимаются до 1 ноября. В 2023 году компенсацию получат около 15 тыс. детей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане более 57 тыс. детей начнут обучение в первом классе в 2023 году.