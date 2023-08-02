$91.78+0.18100.70-0.24

В Крыму начали работу школьные ярмарки

В Крыму заработали школьные ярмарки. Посетители могут приобрести канцелярские принадлежности, рюкзаки, а также школьную форму, за покупку которой многодетные семьи могут получить компенсацию.

В Крыму начали работу школьные ярмарки
© РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

Компенсация предусмотрена для многодетных семей с низким уровнем дохода. Документы принимаются до 1 ноября. В 2023 году компенсацию получат около 15 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане более 57 тыс. детей начнут обучение в первом классе в 2023 году.