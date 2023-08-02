Православные христиане 2 августа отпраздновали день пророка Ильи

Ежегодно 2 августа Православная церковь вспоминает пророка Илью — ветхозаветного праведника, жившего за 900 лет до рождения Иисуса Христа. Об этом пишет «Москва 24».

Этот пророк жил во время израильского царя Ахава, седьмого царя Израиля, и ревностно верил в единого Бога, в то время как его окружали язычники. В частности, жена Ахава царица Иезавель поклонялась идолам.

Согласно Библии, в течение жизни пророк совершил много чудес, например, вызывал дождь спустя семилетней засухи и воскресил умершего сына сарептской вдовы. Также в Священном Писании сказано, про Илья не умер, но Бог на огненной колеснице забрал его на небо. Христиане верят, что именно этот пророк придет на землю перед вторым пришествием Христа, чтобы говорить о вере.

На Руси пророк Илья также особенно почитался, первые храмы были посвящены именно ему. К примеру, один из них был сооружены в Киеве примерно за 80 лет до официального принятия христианства в 988 году. В Москве в честь ветхозаветного праведника в XIV веке построили монастырь, от которого до сих пор остался одноименный храм.

2 августа в России также празднуют День Воздушно-десантных войск. Святого пророка Илью часто считаю покровителем десантников.

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