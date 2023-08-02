Актер Василий Мищенко заявил, что Ефремов читает много пьес в колонии

Актер и крестный отец Михаила Ефремова Василий Мищенко признался в интервью с Борисом Корчевниковым, что навещал артиста в колонии.

По словам Мищенко, у Ефремова все хорошо — он много читает и пишет. В последнее время артиста заинтересовали пьесы. Актер отметил, что его крестный сын с уважением относится к религии. Он назвал артиста совестливым и очень ранимым.

Мищенко также считает, что пребывание в колонии, возможно, является хорошим исходом для Ефремова. Он считает, что у крестного сына есть время подумать, все взвесить и переосмыслить.

«Господь уберег его от чего-то иного, чтобы он не сказал лишнего, чтобы его, например, не объявили иноагентом», — заявил актер.

Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии за гибель человека. 8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров.

В мае жена Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что актер получит шанс выйти по УДО только в марте 2024 года. Она рассказывала, что ее муж «переживает и страдает».