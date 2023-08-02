Актер Василий Мищенко заявил, что Ефремов читает много пьес в колонии

«Господь уберег»: крестный отец Михаила Ефремова о пребывании актера в колонии
Актер и крестный отец Михаила Ефремова Василий Мищенко признался в интервью с Борисом Корчевниковым, что навещал артиста в колонии.
По словам Мищенко, у Ефремова все хорошо — он много читает и пишет. В последнее время артиста заинтересовали пьесы. Актер отметил, что его крестный сын с уважением относится к религии. Он назвал артиста совестливым и очень ранимым.
Мищенко также считает, что пребывание в колонии, возможно, является хорошим исходом для Ефремова. Он считает, что у крестного сына есть время подумать, все взвесить и переосмыслить.
«Господь уберег его от чего-то иного, чтобы он не сказал лишнего, чтобы его, например, не объявили иноагентом», — заявил актер.
Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии за гибель человека. 8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей погиб курьер Сергей Захаров.
В мае жена Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что актер получит шанс выйти по УДО только в марте 2024 года. Она рассказывала, что ее муж «переживает и страдает».
Ранее Иван Охлобыстин рассказал о ДТП с пьяным Ефремовым 10-летней давности.