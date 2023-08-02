Работающего в спасательной службе Вологды кота Беляша отстранили из-за веса

Работающий в Аварийно-спасательной службе Вологды кот Беляш временно отстранен от службы из-за лишнего веса и отравления, сообщает ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

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По словам работников службы, Беляш появился у них с мая, но в июне он набрал вес и застрял между батареей и стеной. Тогда было решено посадить кота на диету, но кто-то тайно продолжал его подкармливать.

«С горем пополам доказали всем, что диета ему необходима. Вроде все. Строгая диета, питание по часам. Все были довольны такому, кроме Беляша. И он не придумал ничего лучше, чем съесть что-то с улицы, ну и получил расстройство желудка», — сообщили в ведомстве.

В результате кот был «отстранен» и отправился на лечение в дом одного из сотрудников.

Позже в Службе уточнили, что, когда кот садился на диету, его вес был 7.3 кг, а после лечения и диеты похудел до 6.2 кг. Сейчас Беляшик чувствует себя хорошо и скоро сможет вернуться к службе.

До этого котенок с сердитой мордой прославился в соцсетях.