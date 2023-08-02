Винокур пошутил, что в России высшие награды вручают даже клоунам
Во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, народный артист Владимир Винокур пошутил, что в России награждают высшими наградами даже клоунов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Видите вот, какая страна. Даже вот клоунов высшими наградами награждают», – заявил он.
Кроме того, юморист высказался о судьбе России – по его словам, президенту досталась «нелёгкая и тяжёлая судьба».
«Я сказал там о том, что действительно нашему президенту досталась нелегкая судьба, тяжелая. Но Россия по истории так привыкла: каждые сто лет нападают, потом их выбрасывают из России, они сто лет готовятся – опять, вот, и так далее. Но в принципе победа за нами», – заявил Винокур.
2 августа в Кремле проходит церемония вручения государственных наград. На ней Владимир Винокур получил орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
Ранее Путин начал совещание с членами Правительства России.