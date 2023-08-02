«Я сказал там о том, что действительно нашему президенту досталась нелегкая судьба, тяжелая. Но Россия по истории так привыкла: каждые сто лет нападают, потом их выбрасывают из России, они сто лет готовятся – опять, вот, и так далее. Но в принципе победа за нами», – заявил Винокур.