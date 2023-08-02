Кравцов: к 1 сентября у школьников появятся новые учебники новейшей истории

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина рассказал, что учебники новейшей истории успеют напечатать и отправить в регионы к началу учебного года.

Кравцов также заявил, что все 11-классники страны, а именно 650 тыс. учеников, будут учиться по новым учебникам новейшей истории с 1 сентября.

«Да, сейчас всё делаем для этого, чтобы успеть в срок», — уточнил он.

Министр также подтвердил, что лично контролирует ситуацию с печатью и доставкой книг по российским школам.

«Это на особом контроле, на личном», — поделился он.

Утверждается, что в учебниках появятся разделы, связанные с присоединением Севастополя и Крыма к России, а также о причинах и развитии хода специальной военной операции.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что выделил деньги из резервного фонда, которые будут потрачены на печать более 2,5 млн книг для библиотек новых регионов России.