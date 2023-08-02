В Петербурге в тестовом режиме заработал Китайский визовый центр

"Китайский визовый центр в Санкт-Петербурге планирует открыться в ближайшее время. В настоящее время визовый центр находится в режиме тестирования", - сообщается в Telegram-канале генерального консульства КНР.

Отмечается, что проводится уведомление заявителей, которые уже записались на прием для подачи документов в генконсульство Китая в Петербурге, по телефону или по электронной почте, чтобы они обратились в визовый центр для подачи всех документов без оплаты за обслуживание.