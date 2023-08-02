Синоптики отметили, что в Центральном федеральном округе «прогнозируется установление жаркой погоды с превышением температурных критериев опасного явления "сильная жара"».

В Москве 3-4 августа ожидается до 30-31°С, а 5-7 августа столбики термометров поднимутся до 32-34°С.

«Максимальная дневная температура воздуха 5-7 августа в Воронежской, 6-7 августа в Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областях будет достигать значений 35-36°, а в Курской, Белгородской областях местами до 37°С», - говорится в заявлении Гидрометцентр РФ.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что после 7 августа в Московском регионе начнется заметное понижение температуры, которое после установившейся жары «покажется настоящим обвалом холода», однако на самом деле температура просто вернется к климатической норме.