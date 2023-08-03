Синоптик рассказал о последствиях глобального потепления

Научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», какие могут быть опасные последствия у глобального потепления.

— Прежде всего увеличивается количество действительно экстремальных климатических событий. Самых разных. В их числе и невообразимое число погодных осадков. Они также могут проявляться в виде снега и сильных ливней, после которых остаются очень большие лужи, — объяснил специалист.

По словам собеседника «ВМ», уже сейчас можно видеть подтверждения таким неутешительным прогнозам. Например, когда очень жаркая погода резко сменяется на холодную с проливными дождями.

Более того, количество этих явлений постоянно увеличивается. При этом повторяемость нормальной погоды уменьшается, заключил Роман Вильфанд.

Подробнее о глобальном потеплении и о том, чем оно грозит миру в ближайшее десятилетие — в материале «Вечерней Москвы».