СК проверит Собчак на публичное оправдание терроризма

Следственный комитет проверит журналистку Ксению Собчак и актера Алексея Панина* (признан в России иноагентом) на предмет публичного оправдания терроризма. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

© Телеграм-канал Собчак

Причиной обращения организации в ведомство стало интервью, которое дал артист для YouTube-канала Собчак. Мизулина отметила, что ряд высказываний Панина* подпадает под признаки публичного оправдания терроризма. При этом глава «Лиги безопасного интернета» считает, что ответственность за распространение такой информации должна понести и сама Собчак. Наличие дисклеймера в видео, по ее мнению, не является оправданием.

Напомним, что ранее в отношении Панина* уже возбуждали уголовное дело об оправдании терроризма. Как сообщали СМИ, причиной стал пост в Telegram-канале, в котором он якобы оправдывает взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года. После этого МВД объявило актера в розыск.