Конкурс «Росмолодежь.Гранты» пройдет в этом году
Конкурс «Росмолодежь.Гранты» пройдет в этом году для россиян в возрасте от 14 до 35 лет и образовательных организаций высшего образования по 18 номинациям. Об этом стало известно в среду, 2 августа.
— Прием заявок осуществляется через грантовый модуль ФГАИС «Молодежь.России». Конкурс проводится в очном, заочном и онлайн-форматах, — говорится в сообщении.
В августе — сентябре 2023 года пройдет второй сезон конкурса «Росмолодежь.Гранты». Одной из номинаций конкурса выступает номинация «#защищай», предусматривающая поддержку проектов по теме противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.
Международный культурный центр «Спасская башня» в острой конкурентной борьбе смог одержать победу во втором грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2023 года. Призовые деньги пойдут на создание необходимой инфраструктуры XVI Международного фестиваля «Спасская башня», чтобы участники и поклонники оркестровой музыки во всем мире смогли в полной мере насладиться этим главным военно-музыкальным событием Москвы.