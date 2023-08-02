Конкурс «Росмолодежь.Гранты» пройдет в этом году для россиян в возрасте от 14 до 35 лет и образовательных организаций высшего образования по 18 номинациям. Об этом стало известно в среду, 2 августа.

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— Прием заявок осуществляется через грантовый модуль ФГАИС «Молодежь.России». Конкурс проводится в очном, заочном и онлайн-форматах, — говорится в сообщении.

В августе — сентябре 2023 года пройдет второй сезон конкурса «Росмолодежь.Гранты». Одной из номинаций конкурса выступает номинация «#защищай», предусматривающая поддержку проектов по теме противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде.