Губернатор Севастополя объявил о временном закрытии пляжа

Ограничительные меры связаны с работами по уничтожению подводного взрывоопасного объекта, которые будут проводить 2 августа примерно с 14:00 до 17:00.

«Территория будет оцеплена, на пляж в это время попасть не удастся. В городе все спокойно», — написал Развожаев.

Он также призвал местных жителей не писать в соцсетях вопросы о каких-либо звуках и не выкладывать видео о происшествиях в городе. По его словам, украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) использует для раздувания паники даже простое видео с машинами скорой помощи, которые едут на обычный вызов.