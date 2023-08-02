Первая стройка Сталина: 90 лет Беломорканалу

2 августа 1933 года советские власти объявили о завершении первой грандиозной стройки СССР — Беломорско-Балтийского канала. Сооружение новой водной артерии началось по инициативе Иосифа Сталина в 1931 году. Работа над каналом велась преимущественно силами заключенных и репрессированных граждан ГУЛАГа, общая численность которых достигала 280 тысяч человек. Каждый подневольный строитель назывался "заключенный каналоармеец", сокращенно з/к, от чего произошло жаргонное слово "зек".

При строительстве канала применялись ручные орудия труда: лопаты, кирки, ломы, зубила, ручные пилы, носилки и тачки. В качестве строительных материалов использовали камни, торф, древесину, землю, никаких дополнительных поставок не было.

Канал длиной в 227 километров построили в рекордные сроки всего за двадцать месяцев и стал визитной карточкой Первой пятилетки. В июле 1933 года Сталин лично отправился в прогулку на катере по новому рукотворному водному пути.

Согласно официальным данным во время строительства канала в БелБалтЛаге умерло в 1931 году 1438 заключенных (2,24% от числа работавших), в 1932 году — 2010 человек (2,03%), в 1933 году — 8870 заключенных (10,56%) из-за голода в стране и аврала перед завершением стройки. По другим данным, на стройке Беломорканала погибло от 50 тысяч до 200 тысяч человек.

После завершения строительства указом ЦИК СССР были освобождены 12 484 заключенных, сокращены сроки для 59 516 заключенных.