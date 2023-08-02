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Первая стройка Сталина: 90 лет Беломорканалу

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На строительстве Беломоро-Балтийского канала, 1931 год 
© РИА Новости
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Один из участков строительства Беломорско-Балтийского канала, 1931 год 
© РИА Новости
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Сергей Киров, первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б), во время посещения строительства Беломоро-Балтийского канала, 1933 год 
© РИА Новости
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Нефтерудовоз-20 у второго шлюза Беломорско-Балтийского канала, соединяющего Онежское озеро и Белое море, 1970-е годы 
© ТАСС

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40 лет Беломорско-Балтийского канала. Передовые труженики канала, слева направо: на переднем плане - командир земснаряда В.Д. Сидоров, начальник шлюза № 10 Ю.М. Алексеев, начальник шлюза № 3 Н.Н. Смирнов; на втором плане - бригадир монтажников А.И. Марфутов, руководитель ремонтно-строительного управления канала Е.И. Федоров, начальник шлюза № 7 Я.Б. Щесневич и машинист водолазного крана З.А. Бойчук, 1973 год 
© ТАСС
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Жители Карелии Василий Исаков и Андрей Лукинский, нашедшие в глухой тайге Медвежьегорского района ранее не известный лагерь Волозерского отдела Беломорско-Балтийского канала НКВД СССР, в одном из бывших бараков, 1993 год 
© ТАСС
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Заброшенный лагерь строителей Беломорканала, 1993 год 
© ТАСС
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Могила одного из погибших строителей Беломорканала, 1993 год 
© ТАСС
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Полярная экспедиционная яхта "Петр Первый" во время движения по Беломоро-Балтийскому каналу, 2020 год 
© РИА Новости

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Шлюз номер 8 Беломорско-Балтийского канала, 2020 год 
© РИА Новости
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Поселок Шижня. Беломорско-Балтийский Канал, 2020 год 
© РИА Новости
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19-й шлюз Беломорско-Балтийского канала - последний в системе шлюзов знаменитого канала, начинающегося от Онежского озера, 2020 год 
© РИА Новости

    2 августа 1933 года советские власти объявили о завершении первой грандиозной стройки СССР — Беломорско-Балтийского канала. Сооружение новой водной артерии началось по инициативе Иосифа Сталина в 1931 году. Работа над каналом велась преимущественно силами заключенных и репрессированных граждан ГУЛАГа, общая численность которых достигала 280 тысяч человек. Каждый подневольный строитель назывался "заключенный каналоармеец", сокращенно з/к, от чего произошло жаргонное слово "зек".

    При строительстве канала применялись ручные орудия труда: лопаты, кирки, ломы, зубила, ручные пилы, носилки и тачки. В качестве строительных материалов использовали камни, торф, древесину, землю, никаких дополнительных поставок не было.

    Канал длиной в 227 километров построили в рекордные сроки всего за двадцать месяцев и стал визитной карточкой Первой пятилетки. В июле 1933 года Сталин лично отправился в прогулку на катере по новому рукотворному водному пути.

    Согласно официальным данным во время строительства канала в БелБалтЛаге умерло в 1931 году 1438 заключенных (2,24% от числа работавших), в 1932 году — 2010 человек (2,03%), в 1933 году — 8870 заключенных (10,56%) из-за голода в стране и аврала перед завершением стройки. По другим данным, на стройке Беломорканала погибло от 50 тысяч до 200 тысяч человек.

    После завершения строительства указом ЦИК СССР были освобождены 12 484 заключенных, сокращены сроки для 59 516 заключенных.

    Как строили Беломорско-Балтийского канал и, как он выглядит сейчас – в галерее «Рамблера».

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