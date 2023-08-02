С 7 августа по всей России пройдет адресное оповещение избирателей

С 7 августа по 6 сентября в рамках проекта «Мобильная УИК» по всей стране пройдет адресное оповещение избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

Отмечается, что россиянам расскажут о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке избирательных действий, ходе избирательной кампании, месте нахождения, днях голосования, времени работы и контактах УИК, зарегистрированных партиях и кандидатах, а также возможных формах голосования.

Отмечается, что в пилотном проекте примут участие более 55 тысяч организаторов выборов в 78 регионах. В пилотном варианте проект затронет все уровни выборов, включая довыборы в Госдуму и губернаторские кампании в 20 регионах. С помощью нового сервиса в Центризбиркоме рассчитывают повысить качество информирования избирателей и их интерес к выборам, а также оперативность и удобство работы самих членов УИК.

Обучение «Мобильной УИК» проходило с 24 по 28 июля в формате общих вебинаров. Всего его прошли 36123 человека.

Напомним, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применен в нескольких регионах России. При этом впервые ДЭГ будет применен в Подмосковье.