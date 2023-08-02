Названа стоимость базового набора для школьников

В прошлом году стоимость базового набора первоклассника по версии Росстата составила 22,3 тысячи рублей, первоклассницы— 26,8 тысячи рублей. Тогда в базовый набор входили 17 вещей в гардеробе мальчика — две пары брюк и три рубашки, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольфов, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. В школьной форме девочки — три блузки, два платья и две юбки, спортивный костюм, две футболки, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, ботинки и кроссовки. Кроме того, в набор входили семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и ручек, набор фломастеров и альбом.