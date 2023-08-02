Названа стоимость базового набора для школьников
Средняя стоимость базового школьного набора составляет от 8,2 до 8,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Авито». По их словам, сборы в школу мальчика обойдутся чуть дороже, чем сборы девочки.
Аналитики «Авито» подсчитали, во сколько обойдутся сборы ребенка на учебу в 2023 году. Средняя стоимость базового школьного набора по России составляет 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика, — сказали агентству в компании.
Специалисты уточнили, что в состав базового набора входят школьная форма в двух вариантах, форма и обувь для занятий физкультурой, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.
Аналитики добавили, что высоким спросом также пользуются детская мебель для обустройства уголка для занятий и ноутбуки. Стоимость базового набора такой мебели на «Авито» составляет от 1250 рублей, ноутбук можно приобрести по цене от 5000 рублей.
В прошлом году стоимость базового набора первоклассника по версии Росстата составила 22,3 тысячи рублей, первоклассницы— 26,8 тысячи рублей. Тогда в базовый набор входили 17 вещей в гардеробе мальчика — две пары брюк и три рубашки, спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольфов, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. В школьной форме девочки — три блузки, два платья и две юбки, спортивный костюм, две футболки, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, ботинки и кроссовки. Кроме того, в набор входили семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетрадки, по пять карандашей и ручек, набор фломастеров и альбом.