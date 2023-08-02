В России возник дефицит SMM-специалистов

В России регистрируется дефицит SMM-специалистов, которые занимаются ведением аккаунтов и страниц в социальных сетях, сообщают «Известия».

Это спровоцировало рост зарплат за год на 24%. По данным сервиса hh.ru, встречаются вакансии до 200 тысяч рублей в месяц. Как говорят участники рынка, SMM-специалисты по уровню зарплат даже обгоняют финансистов и экономистов. Дефицит кадров мог возникнуть из-за быстрого экономического роста рынка инфлюенс-маркетинга. В результате клиентских проектов больше, чем сотрудников на их ведение.

Еще одна причина в спросе на SMM-специалистов связана с тем, что бизнес стал активнее развивать свои каналы в соцсетях. Компании поняли, что преобладающая там активность привлекает клиентов.

В первом полугодии этого года основная масса предложений по зарплатам таких экспертов находилась в диапазоне от 80 до 115 тысяч рублей, год назад этот показатель составлял 60–100 тысяч рублей. От 180 тысяч рублей и выше зарплату, как правило, предлагают менеджерам блогеров-миллионников по рекламным интеграциям, продюсерам блогеров, а также менеджерам по продажам рекламных интеграций в соцсетях.