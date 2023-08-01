Скончался писатель Александр Николюкин из-за отравления

Скончался советский и российский писатель Александр Николюкин из-за отравления
Советский и российский писатель-американист Александр Николюкин скончался 28 июля на 96-ом году жизни в столичной больнице из-за тяжелого отравления. Медики боролись за его жизнь пять дней. Об этом во вторник, 1 августа, сообщило издание «Регнум» со ссылкой на источник.
Писатель поступил в ГКБ № 1 ночью 23 июля в тяжелом состоянии с симптомами тяжелого отравления.
— 95-летний мужчина с диагнозом цереброваскулярная болезнь, хроническая ишемия головного мозга, химический ожог пищевода третьей степени. Предположительно, пациент отравился уксусом, — рассказал собеседник издания.
Тело Николюкина направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину его смерти.
Правоохранительные органы по данному факту проводят проверку.
Николюкин родился 26 мая 1928 года. Он был советским и российским писателем, историком, который специализировался на литературе Соединенных Штатов и Британии.