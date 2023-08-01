Скончался писатель Александр Николюкин из-за отравления

Советский и российский писатель-американист Александр Николюкин скончался 28 июля на 96-ом году жизни в столичной больнице из-за тяжелого отравления. Медики боролись за его жизнь пять дней. Об этом во вторник, 1 августа, сообщило издание «Регнум» со ссылкой на источник.