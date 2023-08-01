Вильфанд спрогнозировал теплый август в регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что август в регионах страны будет тёплым, без отрицательных аномалий.

«Где-то температура будет около нормы, где-то выше», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, температура выше многолетних значений возможна в Центральном федеральном округе, кроме Брянской, Смоленской и Тверской областей.

Теплее обычного будет и в Приволжском федеральном округе, в том числе в Татарстане, Кировской, Нижегородской, Самарской и Саратовской областях, в Удмуртии и Марий Эл.

Жаркий август прогнозируется на Урале — в Тюменской, Челябинской, Курганской и Свердловской областях. Тепло будет и в Приморье.

В остальных регионах температура, как ожидается, будет отвечать климатической норме.

«Здесь, пожалуй, можно выделить лишь Якутию, где прогнозируют небольшую отрицательную аномалию, но она, повторюсь, в пределах нормы», — добавил Вильфанд.