Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы в Москву
Авиакомпания «Туркменистан» приостановила все рейсы из Ашхабада в Москву с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной приостановки послужила «воздушная обстановка» в Московском регионе.
«Доводим до вашего сведения, что в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании "Туркменистан", осуществляющие полеты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад, будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад», – сообщили в компании.
Как уточнили на кассах компании, на данный момент рейсы отменили до 22 августа.
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