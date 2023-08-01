Авиакомпания «Туркменистан» приостановила рейсы в Москву

«Доводим до вашего сведения, что в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании "Туркменистан", осуществляющие полеты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад, будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад», – сообщили в компании.