Выдача российских паспортов выросла на рекордные 46%

В Министерстве внутренних дел России (МВД) сообщили, что выдача российских паспортов за первые полгода 2023 года выросла на рекордные 46%, если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает телеканал RTVI.

Такие показатели являются рекордом с 2016 года, когда МВД стало публиковать соответствующие данные. Всего за указанный период 2023 года внутренний паспорт России выдали более чем 5 миллионам человек. При этом в 2022 году этот показатель составил 3,4 миллиона человек.

Демограф Алексей Ракша считает, что такие числа не связаны с демографией, а объясняются выдачей паспортов жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Выдача внутренних (паспортов – прим. ред.) по идее должна быть связана с количеством граждан, пересекающих границы возраста, но прирост почти в 1,5 раза опровергает эту гипотезу. Такой рост возможен только по не демографическим причинам», – считает он.