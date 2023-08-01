Жители Подмосковья пожаловались на укусы неизвестных насекомых

В медицинские учреждения Ленинского городского округа обратилось порядка 20 человек с жалобами на укусы неизвестных насекомых. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Видновской районной клинической больницы.

Отмечается, что врачи ещё не установили, какое именно насекомое кусает жителей Подмосковья. Согласно словам очевидцев, оно напоминает скорпиона.

«Какое именно насекомое кусает жителей, определить сложно. По словам пострадавших, существо очень напоминает скорпиона, но светлого цвета и гораздо меньше по размерам», – рассказали в пресс-службе.

Врачи также добавили, что место укуса болит, зудит, краснеет и опухает. Если не обращать внимания на укус, то со временем боль и зуд усиливается, а зона поражения вырастает.

«При укусе неизвестным насекомым чрезвычайно важно сразу обратиться за медицинской помощью», – добавили врачи.

Кроме того, в ожидании врача источник советует обработать место укуса антисептиком, наложить повязку из стерильного бинта и холодный компресс, а также пить много воды. Также следует воспользоваться антигистаминными препаратами, чтобы предотвратить развитие аллергической реакции.