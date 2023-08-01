Популярный комик назвал странную особенность россиян

«Вот, например, я прихожу и говорю: "А как заполнять вот этот бланк?". И мне женщина говорит: "Тут написано". Я заполняю, делаю ошибку, которую все делают, и даю ей [бланк]. И она такая [говорит]: "Написано же". (...) А можно было бы сказать: "Вот тут вот так [надо] написать"», — объяснил он.