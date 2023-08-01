Эксперт оценил планы обучать охранников школ отражать вооруженные нападения
Эксперт по безопасности, президент союза «Офицеры группы "Альфа"» Алексей Филатов в разговоре с Рамблером прокомментировал планы по подготовке охранников российских школ и других образовательных учреждений к отражению вооруженных нападений.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на проект нового ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций» сообщила, что к охранникам школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций появится требование по обеспечению защиты при вооруженном нападении или теракте. Актуализировать содержание ГОСТа потребовалось из-за возникновения новых угроз, в том числе с возросшими рисками терактов.
Я полагаю, что качество человеческого материала, который охраняет наши школы, — это наша ахиллесова пята. В абсолютном большинстве случаев школы продолжают охранять вахтовым методом. Как правило, этим занимаются люди старшего возраста, которые работают за очень маленькие деньги. Они, может быть, и знают инструкции, но в случае экстраординарной ситуации не смогут оказать достойного силового противостояния преступникам. Поэтому мы видели ситуации, когда злодеи беспрепятственно проходили в учебные заведения, захватывали в заложники учеников, стреляли по педагогам, а затем открывали огонь по прибывшим на место нарядам полиции. Поэтому переподготовка - это, конечно, хорошее дело, но было бы кого переподготавливать.Алексей ФилатовПрезидент союза «Офицеры группы "Альфа"»
Охранники учебных заведений обязаны знать, как действовать в случае вооруженного нападения на объект, подчеркнул эксперт.
«Нужен иной подход к подбору личного состава, который будет охранять наши школы и другие образовательные учреждения. А пока все происходит одинаково: объявляется тендер, который выигрывает тот, кто предлагает лучшую цену. Но чудес не бывает. Зачастую частным охранным предприятиям приходится или выставлять меньшее количество постов, или брать людей с низким уровнем профессиональных качеств. Поэтому мы имеем то, что имеем. Так что сперва нужно изменить отношение к набору сотрудников ЧОПов, а уже потом обучать их действиям в экстремальных ситуациях, таких как вооруженное нападение», — сказал Филатов.
Вместе с тем эксперт рассказал о характеристиках и навыках, которыми должны обладать охранники учебных заведений для отражения возможных нападений.
«Это должны быть устойчивые к стрессу и физически крепкие люди, прошедшие курсы тактической стрельбы. Кроме того, они должны уметь пользоваться приемами рукопашного боя. А для всего этого человек должен быть способен впитывать новые знания», — заявил специалист, отметив, что сотрудникам охраны необходимо регулярно сдавать соответствующие экзамены и проходить психологические тесты.
Собеседник подчеркнул, что вопрос о наделении охранников учебных заведений оружием должен решаться в индивидуальном порядке. По словам Филатова, его могли бы выдавать в случаях, когда у правоохранительных структур имеется оперативная информация о возможности нападения на учебное заведение.
«Если все спокойно, то можно обойтись какими-то нелетальными вещами - травматическими пистолетами, электрошокерами или газовыми баллончиками. Но если в регионе, например, повышенный уровень террористической опасности, то речь может идти и об огнестрельном оружии. Решать это на местах должны те, кто владеет оперативной обстановкой», — заключил он.