Эксперт оценил планы обучать охранников школ отражать вооруженные нападения

Я полагаю, что качество человеческого материала, который охраняет наши школы, — это наша ахиллесова пята. В абсолютном большинстве случаев школы продолжают охранять вахтовым методом. Как правило, этим занимаются люди старшего возраста, которые работают за очень маленькие деньги. Они, может быть, и знают инструкции, но в случае экстраординарной ситуации не смогут оказать достойного силового противостояния преступникам. Поэтому мы видели ситуации, когда злодеи беспрепятственно проходили в учебные заведения, захватывали в заложники учеников, стреляли по педагогам, а затем открывали огонь по прибывшим на место нарядам полиции. Поэтому переподготовка - это, конечно, хорошее дело, но было бы кого переподготавливать.

Алексей Филатов Президент союза «Офицеры группы "Альфа"»