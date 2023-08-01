В АТОР раскрыли особенности трансграничного туризма между Китаем и Россией

Безвизовый режим для туристических групп с Китаем пока работает только для россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

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Дело в том, что в Китае пока не нормативная база для начала такого обмена — однако для россиян в Китае дали «зеленый свет».

«Как пояснили в Минэкономразвития, Китай сначала хочет направить «тестовую группу» 10 августа, и только затем дать зелёный свет своему бизнесу на групповые безвизовые поездки граждан КНР в Россию», — сообщили в АТОР.

Проблема состоит в том, что значительная часть вопросов в процессе реализации соглашения переданы региональным органам власти — однако на данный момент региональные администрации ждут указаний от центрального руководства.

Ранее Россия и Китай возобновили безвизовый туристический обмен.