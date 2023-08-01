Патриарх Кирилл возглавил торжества в честь обретения мощей Серафима Саровского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества в Серафимо-Дивеевском женском монастыре Нижегородской области, где 1 августа традиционно празднуется обретение мощей святого Серафима Саровского. Останки чудотворца находятся в этой обители, расположенной в селе Дивеево.
Богослужения в этот день обычно проходят под открытым небом на Соборной площади монастыря. На площадь выносят раку с мощами святого.
- Мы называем монашествующих преподобными. В этом слове содержится "уподобился Богу", - цитирует РИА Новости слова патриарха, обратившегося на площади к верующим. - Таким был старец Серафим - немощный, слабый, инвалид. И этот слабый, согбенный человек принимает на себя особый подвиг - уходит в лес один и молится. Тем самым подчеркивая, что человек живет не силой других людей, опираясь на власть или деньги, а силой от Бога.
Ценность для Бога - то, что происходит в нашей душе, напомнил патриарх.
- И судить нас будут не по тому, какую мы сделали карьеру, не потому, какие у нас были доходы, а судить нас будут по заповедям божьим. Исполнили мы их или нет, - сказал он.
По его словам, "даже не знающий заповедей имеет внутренний инструмент, способный настроить его на жизнь по заповедям - этим инструментом является наша совесть".
- И если мы отклоняемся от правильного курса, то совесть нам об этом напоминает. Потому и спасаются те, кто живет по совести - то есть по голосу Божьему, который в его сердце и который побуждает его уклоняться от зла и служить добру, - отметил патриарх.
Собравшимся на площади была рассказана история обретения мощей святого Серафима Саровского, умершего в 1833 году и причисленного к лику святых 19 июля (1 августа по новому стилю) 1903 года, спустя 70 лет после кончины. В 2023 году отмечается 120-летие прославления преподобного Серафима Саровского.