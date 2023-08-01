В Абхазии в 20 раз повысили штраф за появление в купальнике вне пляжа

В Абхазии с 1 августа в 20 раз, до 6 тысяч рублей, увеличился штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно новому закону, во всех городах Абхазии должны разместить информационные стенды, которые предупреждают гостей республики о новых штрафах. Ранее санкция составляла 300 рублей. Штрафовать нарушителей будут во всех общественных местах: на улицах, стадионах и в парках. Появляться с голым торсом или в купальнике можно будет только на пляжах и местах для купания.