В Крыму заявили о трехмесячных запасах воды в Северо-Крымском канале

Запасов воды в Северо-Крымском канале после взрыва плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и изменения уровня воды в Днепре хватит на 2,5-3 месяца. При этом проблем с питьевыми ресурсами у населения на полуострове не будет, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В настоящее время закачка воды идет на оптимальном уровне, ресурсы поступают в том числе из подземных источников. Однако из-за использования ресурсов для орошения сельскохозяйственных земель уровень воды в канале постепенно снижается. Проблем добавляет тот факт, что «построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра в канал напрямую в существующих условиях не представляется возможным», заявил Аксенов.

В то же время, по его словам, местным жителям не стоит волноваться по поводу возможных перебоев с поставками питьевой воды в регион. Крым по-прежнему обладает достаточными объемами водных ресурсов для обеспечения бытовых потребностей населения.