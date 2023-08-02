81-летняя Ирина Мирошниченко по-прежнему остается в реанимации

81-летняя актриса Ирина Мирошниченко все еще находится в реанимации из-за последствий гриппа. Об этом сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«У меня информация, что она в первой инфекционной больнице в реанимации. Больше информации никакой нет. Все молимся, каждый день ждем динамики какой-то положительной», — заявил Золотовицкий.

30 июля Telegram-канал 112 сообщил, что Мирошниченко попала в больницу. По данным издания, актриса находится в реанимации после госпитализации. Врачи диагностировали у Мирошниченко грипп в тяжелой форме.

31 июля Telegram-канал Baza заявил, что госпитализированной Мирошниченко предварительно диагностировали аденому гипофиза. У нее также обнаружили доброкачественную опухоль в головном мозге, грипп с осложнениями, кисты в обоих почках и утолщение стенок желудка. Утверждалось, что звезда знала о новообразовании и в последний раз проходила обследование в июле.