Названа дата выписки Ивана Краско из больницы

Народный артист России Иван Краско , госпитализированный 13 июля в Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта, чувствует себя хорошо, его планируют выписать 3 августа. Об этом ТАСС сообщил сын актера Федор Краско.

"Иван Иванович чувствует себя хорошо, насколько я знаю, выписывают его третьего числа", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 92-летнему Краско стало плохо 13 июля, когда он находился на даче в Ленинградской области. Он был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России, где его поместили в реанимацию и прооперировали. Краско перевели из реанимации в палату неврологического отделения центра Алмазова 17 июля. Позднее он был переведен в реабилитационный корпус.