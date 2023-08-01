СМИ: Актрису Ирину Мирошниченко ввели в медикаментозную кому
Актрису Ирину Мирошниченко ввели в медикаментозную кому. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает Telegram-канал 112.
Медики поддерживают жизнь Мирошниченко посредством аппарата искусственной вентиляции легких. Состояние артистки оценивается как крайне тяжелое, пишет Telegram-канал.
Утром 30 июля актриса почувствовала недомогание. После ухудшения состояния ей пришлось отправиться в медучреждение. Тогда медики диагностировали у Мирошниченко тяжелую форму гриппа.
По данным СМИ, врачи обнаружили у актрисы доброкачественную опухоль головного мозга — аденома гипофиза. Позднее журналисты сообщили, что у Мирошниченко остановилось сердце, но медики смогли восстановить сердцебиение.
«Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, что могло стать причиной столь резкого ухудшения здоровья артистки.
29 июля рок-музыканта, композитора, поэта, режиссера театра и кино Гарика Сукачева госпитализировали в связи с ухудшением здоровья. Вечером этого же дня должен был состояться концерт артиста в Карелии. Команда Сукачева сообщила, что в связи с вынужденной госпитализацией рокера выступление пройдет в необычном формате «народного караоке» — зрители будут петь под исполняемую музыку.