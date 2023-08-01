Умерла актриса Инга Ландгре

Ушла из жизни Инга Ландгре, холодная красавица-актриса с внушительной фильмографией, в которой немало важных пунктов.

© Российская Газета

Шведская актриса скончалась в возрасте 95 лет в Норберге 31 июля, сообщила в соцсети ее семья.

Помимо прочего Ландгре снялась в "Кризисе", ранней ленте Бергмана, сыграла в его "Седьмой печати" (Карин, жена рыцаря Блока), в "Девушке с татуировкой дракона" Финчера.

Инга Линнеа Лундгрен (полное настоящее имя) родилась 6 августа 1927 года под Стокгольмом. В 1943-м дебютировала на сцене и в кино. Изначальное амплуа - "невинные и романтичные молодые девушки", но вскоре акцент сместился на более зрелых женских персонажей.