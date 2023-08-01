В Крыму отметили повышенную водность рек
Вследствие неравномерного характера осадков в Крыму на протяжении июля отмечается большая, чем обычно для середины лета, водность рек полуострова. Об этом 1 августа сообщили в гидрометцентре региона.
Сообщается, что июльские осадки были кратковременными и локальными, распределяясь по территории Крыма неравномерно. Так, в бассейнах рек Черная, Коккозка, Альма, Ангара осадки были в пределах нормы, а рек Кача, Кучук-Карасу, Бельбек, Биюк-Карасу — выше нормы. При этом существенный объем осадков выпал также в крымских горах — на «Ай-Петри» 95 процентов от нормы, а на метеостанции «Ангарский Перевал» — 125 процентов.
«Несмотря на то, что в течение месяца на реках наблюдалась тенденция понижения уровней воды, средние расходы воды на большинстве из них оказались высокими для этого времени года» — цитирует РИА «Новости» сообщение.
Гидрологи также уточнили, что общий объем воды в водохранилищах на территории региона на начало августа составил 185,44 миллиона кубометров, что на 16 миллионов меньше показателя месячной давности.
Подача воды на полуостров через Северо-Крымский канал была заблокирована киевскими властями после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. До этого момента канал являлся основным путем снабжения региона пресной водой, обеспечивая до 85 процентов потребностей. Разблокировка Северо-Крымского канала, которая имела место в первые дни специальной военной операции, позволила гарантировать стабильное водоснабжение всех районов полуострова и улучшение экологического состояния земель.