В Крыму отметили повышенную водность рек

Вследствие неравномерного характера осадков в Крыму на протяжении июля отмечается большая, чем обычно для середины лета, водность рек полуострова. Об этом 1 августа сообщили в гидрометцентре региона.

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Сообщается, что июльские осадки были кратковременными и локальными, распределяясь по территории Крыма неравномерно. Так, в бассейнах рек Черная, Коккозка, Альма, Ангара осадки были в пределах нормы, а рек Кача, Кучук-Карасу, Бельбек, Биюк-Карасу — выше нормы. При этом существенный объем осадков выпал также в крымских горах — на «Ай-Петри» 95 процентов от нормы, а на метеостанции «Ангарский Перевал» — 125 процентов.

«Несмотря на то, что в течение месяца на реках наблюдалась тенденция понижения уровней воды, средние расходы воды на большинстве из них оказались высокими для этого времени года» — цитирует РИА «Новости» сообщение.

Гидрологи также уточнили, что общий объем воды в водохранилищах на территории региона на начало августа составил 185,44 миллиона кубометров, что на 16 миллионов меньше показателя месячной давности.