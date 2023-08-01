Охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений

Охранников школ и других образовательных учреждений будут готовить к отражению вооруженных нападений. Как сообщает газета «Известия», об этом говорится в проекте нового ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций».

Согласно документу, к охранникам школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций появится требование по обеспечению защиты при вооруженном нападении или теракте. При разработке проекта использовался отечественный и зарубежный опыт.

Актуализировать содержание ГОСТа потребовалось из-за возникновения новых угроз, в том числе с возросшими рисками терактов. При этом сейчас объекты всех образовательных организаций обеспечены охраной в соответствии с категориями.