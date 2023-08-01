Охранников школ будут готовить к отражению вооруженных нападений
Охранников школ и других образовательных учреждений будут готовить к отражению вооруженных нападений. Как сообщает газета «Известия», об этом говорится в проекте нового ГОСТа «Обеспечение безопасности образовательных организаций».
Согласно документу, к охранникам школ, дошкольных и профессиональных образовательных организаций появится требование по обеспечению защиты при вооруженном нападении или теракте. При разработке проекта использовался отечественный и зарубежный опыт.
Актуализировать содержание ГОСТа потребовалось из-за возникновения новых угроз, в том числе с возросшими рисками терактов. При этом сейчас объекты всех образовательных организаций обеспечены охраной в соответствии с категориями.
Напомним, что ранее зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предложил обеспечить высококвалифицированной охраной все школы в малых городах. По его мнению, возлагать эту обязанность на технический персонал неправильно.