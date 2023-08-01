Расходы на реабилитацию работников оформят через госуслуги

Кабмин расширил перечень услуг в электронном виде. Такое постановление от 21.07.2023 N1181 вступает в силу 1 августа.

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Оформить компенсацию дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию работников, пострадавших на производстве, можно будет без посещения Социального фонда.

Новый цифровой сервис на портале госуслуг позволит загружать электронные копии документов, подтверждающих расходы на реабилитацию, если человек оплачивал их сам.

Решение о выплате примут в течение пяти дней (сейчас это 10 дней), еще пять дней дается на перечисление средств. Компенсацию за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации переведут в течение 10 дней (сейчас это до одного месяца).