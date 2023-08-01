Некоторые частные клиники в РФ смогут консультировать пациентов в режиме онлайн

С 1 августа в России начинает действовать экспериментальный правовой режим в сфере телемедицины, дающий возможность некоторым частным клиникам консультировать своих пациентов в режиме онлайн. Постановление правительства об этом было принято 18 июля. Экспериментальный режим рассчитан на три года. Его целью является расширение возможности телемедицинских консультаций для оказания плановой помощи при заболеваниях, которые были диагностировали на очном приеме.

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Также он позволит продолжить лечение по выбору пациента другим врачом той же клиники, имеющего стаж работы по специальности не менее семи лет. Консультировать онлайн можно будет только совершеннолетних пациентов. Кроме того, такие консультации запрещены в отношении пациентов с инфекционными заболеваниями или нуждающихся в экстренной либо неотложной помощи. Также телемедицину нельзя будет применять для медосмотров, медицинских освидетельствований и экспертиз.